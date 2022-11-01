Иньеста о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Изменения при Хави очень позитивные, но все решают детали. «Баварию» и «Интер» можно было победить»

высказался о том, что не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Каталонский клуб после 5 туров группового этапа набрал 4 очка и гарантированно займет 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

«Хочу, чтобы «Барселона» и люди, которых я знаю и ценю, достигли хороших результатов.

С тех пор, как возглавил команду, изменения были очень позитивными. Нынешний состав укомплектован во всех отношениях, но порой случаются разные вещи, и в все решают детали.

Думаю, команда могла победить в матчах с «Баварией» и , однако этого не произошло», – сказал бывший полузащитник каталонского клуба.