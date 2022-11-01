Иньеста о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Изменения при Хави очень позитивные, но все решают детали. «Баварию» и «Интер» можно было победить»
Андрес Иньеста высказался о том, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Каталонский клуб после 5 туров группового этапа набрал 4 очка и гарантированно займет 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».
«Хочу, чтобы «Барселона» и люди, которых я знаю и ценю, достигли хороших результатов.
С тех пор, как Хави возглавил команду, изменения были очень позитивными. Нынешний состав укомплектован во всех отношениях, но порой случаются разные вещи, и в Лиге чемпионов все решают детали.
Думаю, команда могла победить в матчах с «Баварией» и «Интером», однако этого не произошло», – сказал бывший полузащитник каталонского клуба.
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