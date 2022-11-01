Даса о борьбе за чемпионство: «Нет ничего невозможного, «Динамо» набрало ход»

оценил шансы «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить. Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом. Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного.

Йоканович – хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения. Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», – сказал защитник московского клуба.

По итогам первого круга Мир РПЛ занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. В активе бело-голубых 26 очков.