Где смотреть Сборная Туниса – Сборная Франции, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 30 ноября
В среду, 30 ноября, сыграют сборная Туниса и сборная Франции в группе D Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Тунис – Франция
- Игра пройдет на стадионе «Education City Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Страна и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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