Лука Йович: «Я перешел в «Реал» слишком рано, но это отличный опыт. Быть частью лучшего клуба мира – честь»

высказался об этапе карьеры, проведенном в «Реале».

«Это было здорово. Отличный опыт для меня. Быть частью лучшего клуба мира – большая честь для меня. Но я считаю, что перешел в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч».

А еще мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы... Но для меня время в «Реале» стало большим опытом», – сказал нападающий «Фиорентины» в интервью ATV.

Йович играл за «Реал» с 2019 по 2022 год. Форвард, которого купил у «Айнтрахта» за 60+5 млн евро, забил 3 мяча в 51 матче.

Минувшим летом он бесплатно перешел в «Фиорентину» на постоянной основе, при этом «Реал» получит 50% от перепродажи форварда.