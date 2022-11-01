ЦСКА обратился в ЭСК по 2 эпизодам игры с «Локо»: неназначенный пенальти на 48-й минуте и отмененный гол Ушакова

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 15-го тура Мир с «Локомотивом» (1:0).

Армейцы попросили комиссию оценить два эпизода – неназначенный в ворота «Локомотива» пенальти на 48-й минуте и отмененный из-за фола в атаке гол форварда на 89-й минуте, сообщает Sport24.ru со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

На матче и работал арбитр Артем Любимов.