Бышовец об отмене матча с Боснией: «Не вижу большой разницы с Таджикистаном и Узбекистаном. Хочется, чтобы спорт не связывали с геополитическими проблемами»

считает, что Таджикистан и Узбекистан не уступают сборной Боснии и Герцеговины.

– Есть два матча, которые заменят встречу с боснийцами. Не вижу большой разницы между сборной Боснии и Герцеговины и сборными Таджикистана и . Во всяком случае, то отношение, которое проявили игроки Боснии и Герцеговины, вызывает большое сожаление. Хочется видеть больше таких примеров, как Новак Джокович, который отнесся к российским спортсменам с уважением. Радует то, что в матчах с и Узбекистаном у тренеров появится возможность протестировать игроков, посмотреть состав. Задач не стоит никаких, вот это может стать проблемой для игроков.

– Верите в то, что матч с боснийцами состоится в будущем?

– Хочется, чтобы спорт не связывали с геополитическими проблемами, потому что на данный момент приходится бесперспективно оценивать ближайшее будущее нашей сборной, – сказал бывший главный тренер сборной России.

В понедельник Футбольный союз Боснии и Герцеговины официально объявил об отмене товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт‑Петербурге.

17 ноября сборная проведет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. Также на 20 ноября запланирована выездная встреча со сборной Узбекистана.