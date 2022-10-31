В сборной Таджикистана высказались о товарищеском матче с Россией.

Игра должна пройти в Душанбе 17 ноября.

– Большой ли интерес вызовет игра в Душанбе? Можно ли ожидать аншлага?

– Несомненно, предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных.

Последний раз мы играли с топ‑сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира‑2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей.

– Допускаете ли ответную игру в России в 2023‑м?

– Этот вопрос пока не обсуждался.

– – хороший спарринг для вашей команды?

– Безусловно. Все‑таки сборная России – четвертьфиналист домашнего чемпионата мира‑2018. В рейтинге ФИФА команда Карпина занимает 38‑е место (33-е – прим. Sports.ru).

В этом году наша сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть Кубка Азии‑2023. И товарищеский матч со сборной России послужит хорошим этапом подготовки к финальной части азиатского первенства.

– Обговаривался ли состав сборной России? Это должен быть сильнейший состав или для вас это не так важно?

– Согласно подписанному договору, обе стороны обеспечивают участие сборных команд в предстоящем товарищеском матче в Душанбе в максимально сильном составе, – сказал пресс‑атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Россия сыграет с Таджикистаном в Душанбе. Похоже, это вместо матчей с Ираном и Боснией