«Фламенго» – «Реалу» после победы в Кубке Либертадорес: «Придет и ваше время!»

после победы в Кубке Либертадорес бросил вызову победителю чемпионов.

После финального матча с «Атлетико Паранаэнсе» (1:0) футболисты и вице-президент клуба Маркос Браз в раздевалке начали скандировать , придет и ваше время!»

Команды могут встретиться на клубном чемпионате мира, дата и место проведения которого пока не определены. ФИФА рассматривает возможность организации соревнования на неделе, начинающейся 6 февраля.