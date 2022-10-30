«Фламенго» – «Реалу» после победы в Кубке Либертадорес: «Придет и ваше время!»

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«Фламенго» после победы в Кубке Либертадорес бросил вызову победителю Лиги чемпионов.

После финального матча с «Атлетико Паранаэнсе» (1:0) футболисты и вице-президент клуба Маркос Браз в раздевалке начали скандировать «Реал Мадрид», придет и ваше время!»

Команды могут встретиться на клубном чемпионате мира, дата и место проведения которого пока не определены. ФИФА рассматривает возможность организации соревнования на неделе, начинающейся 6 февраля.

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