Скауты «Зенита» занимаются селекцией «Оренбурга» (Иван Карпов)

«Зенит» занимается поиском игроков для «Оренбурга».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, скауты сине-бело-голубых ищут футболистов для «Оренбурга» – в том числе таких, которые в будущем могли бы заиграть в .

Речь идет прежде всего о латиноамериканцах, пополнивших состав «Оренбурга» прошлым летом. Это аргентинцы Сесар Флорентин, Лукас Вера и Брайан Мансилья, костариканец и парагваец .

, поднявшийся в Мир по итогам прошлого розыгрыша Первой лиги, после первого круга чемпионата России занимает 8-е место. У команды Марцела Лички 22 очка в 15 турах.