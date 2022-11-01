Скауты «Зенита» занимаются селекцией «Оренбурга» (Иван Карпов)

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«Зенит» занимается поиском игроков для «Оренбурга».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, скауты сине-бело-голубых ищут футболистов для «Оренбурга» – в том числе таких, которые в будущем могли бы заиграть в «Зените».

Речь идет прежде всего о латиноамериканцах, пополнивших состав «Оренбурга» прошлым летом. Это аргентинцы Сесар Флорентин, Лукас Вера и Брайан Мансилья, костариканец Джимми Марин и парагваец Диего Акоста.

«Оренбург», поднявшийся в Мир РПЛ по итогам прошлого розыгрыша Первой лиги, после первого круга чемпионата России занимает 8-е место. У команды Марцела Лички 22 очка в 15 турах.

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