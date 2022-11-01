Соболев об игре за рубежом: «В Турции – нет, только из-за еврокубков если. В топ-5 лиг – да»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев рассказал о предпочтениях в случае перехода в иностранный клуб.

Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ. Как думаете, кого он назвал?

– Точно не меня.

– Вас.

– Не верю!

– Можем ли мы назвать Георгия лучшим защитником РПЛ?

– Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает.

– Слышал историю о том, что вам якобы ищут клуб за границей. Что на самом деле происходит?

– Честно говоря, вообще ничего не слышал.

– Хотели бы попробовать свои силы за границей?

– Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.

– Допустим, турецкий вариант.

– В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет.

В топ-5 чемпионатов [Европы] – да. Но на самом деле я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас, – сказал форвард «Спартака».

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