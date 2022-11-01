Соболев об игре за рубежом: «В Турции – нет, только из-за еврокубков если. В топ-5 лиг – да»
Александр Соболев рассказал о предпочтениях в случае перехода в иностранный клуб.
– Георгий Джикия определил лучшего нападающего РПЛ. Как думаете, кого он назвал?
– Точно не меня.
– Вас.
– Не верю!
– Можем ли мы назвать Георгия лучшим защитником РПЛ?
– Если он действительно так сказал, пусть он будет лучшим защитником. Он впервые сказал что-то хорошее про меня. Обычно подкалывает.
– Слышал историю о том, что вам якобы ищут клуб за границей. Что на самом деле происходит?
– Честно говоря, вообще ничего не слышал.
– Хотели бы попробовать свои силы за границей?
– Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело.
– Допустим, турецкий вариант.
– В Турцию, наверное, нет. Только из-за еврокубков если – возможно. Но в Турцию, наверное, нет.
В топ-5 чемпионатов [Европы] – да. Но на самом деле я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас, – сказал форвард «Спартака».
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