Каррера о Соболеве: «Думаю, в Италии он может стать ценным футболистом»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Массимо Каррера Александр Соболев Футбол

Массимо Каррера считает, что Александр Соболев смог бы проявить себя в чемпионате Италии.

«Александр показывает отличные результаты в РПЛ. Я думаю, что он может быть ценным футболистом в Италии. Он смог бы проявлять себя в команде, которая играет по той же системе, что и «Спартак», – сказал бывший тренер «Спартака».

В нынешнем сезоне Соболев провел за красно-белых 18 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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