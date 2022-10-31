Каррера о Соболеве: «Думаю, в Италии он может стать ценным футболистом»

считает, что смог бы проявить себя в чемпионате Италии.

«Александр показывает отличные результаты в . Я думаю, что он может быть ценным футболистом в Италии. Он смог бы проявлять себя в команде, которая играет по той же системе, что и «Спартак», – сказал бывший тренер .

В нынешнем сезоне Соболев провел за красно-белых 18 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.