Ювентус — Интернационале прогноз на матч 6 ноября Серия А, прогноз на футбольный матч

Своеобразной вишенкой на торте в 13-м туре Серии А станет итальянское дерби, в котором встретятся прославленные клубы «Ювентус» и «Интер». Как всегда, привычно наблюдать эти команды по соседству в турнирной таблице, вот только кто мог бы предположить до начала чемпионата, что еще накануне предыдущего тура они будут занимать седьмую и восьмую позиции за пределами зоны европейских кубков. Каждая команда, как и семья, несчастлива по-своему. С проблемами столкнулись и туринцы, и миланцы. Проблемы хозяев предстоящего матча куда серьезнее. Более того, ситуацию уже можно назвать кризисом. В минувшие выходные оба клуба смогли несколько выправить турнирное положение и подняться в турнирной таблице. Главное для них сейчас больше не терять очки, а после чемпионата мира ситуация может измениться. Смотрим трансляцию из Турина с Ювентус Стэдиум, начало матча в 22:45 по московскому времени

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

«Ювентус» (Турин)

Главному тренеру «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри пришлось столкнуться с трудностями. Он вновь возглавил команду в 2021 году. До этого работу с клубом Андреа Пирло руководство посчитало провальной. Но на поверку вышло, что дело вовсе не в тренерах, «Ювентус» настиг системный кризис. Сомнительная трансферная кампания на протяжении нескольких сезонов вылилась в то, что мы сейчас наблюдаем. Если ситуацию в чемпионате страны можно поправить, то в Лиге Чемпионов клуб провалился. Остается надежда на то, что «Маккаби» из Хайфы матч последнего тура проиграет, и туринцы продолжат выступления в Лиге Европы. С другой стороны, четвертое место для такой команды как «Ювентус» позор, но зато можно будет сосредоточить все силы на внутреннем первенстве. А там, глядишь, вернутся в состав травмированные Федерико Кьеза, Поль Погба, Анхель Ди Мария, будут какие-то приобретения, и можно с уверенностью смотреть в будущее. Пять последних результатов команды перед вами.

Серия А. 29.10.2022, «Лечче» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 25.10.2022, «Бенфика» — «Ювентус» — 4 : 3

— «Ювентус» — : 3 Серия А. 21.10.2022, «Ювентус» — «Эмполи» — 4 : 0

— «Эмполи» — : 0 Серия А. 15.10.2022, «Торино» — «Ювентус» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 11.10.2022, «Маккаби» (Х) — «Ювентус» — 2 : 0

Факты и цифры

Дома «Ювентус» в этом сезоне пока не проигрывает, в шести матчах 4 победы и 2 ничьи

Лучший бомбардир команды Душан Влахович — 6 забитых мячей

Хуан Куадрадо и Филип Костич делят лидерство по голевым передачам к по 3 на счету каждого

Хуан Куадрадо и Анхель Ди Мария по разу были удалены с поля

«Интернационале» (Милан)

Старт сезона «Интер» откровенно провалил, среди болельщиков начали появляться панические настроения. Хуже всего то, что четыре поражения случились с лидерами Серии А последних лет, за исключением «Удинезе», которое отлично начало сезон. После этих поражений поползли слухи о грядущей отставке Симоне Индзаги. Ситуация усугубилась травмой Марцело Брозовича, системообразующего игрока центра поля. И это не считая травмированного с самого начала сезона Ромелу Лукаку. Отступать нерадзурри было некуда, и тут подоспели спаренные матчи Лиги Чемпионов с «Барселоной». Первый они выиграли, во втором сыграли вничью, что позволило занять в группе второе место. Теперь и в Серии А одержаны четыре победы подряд, и футбол команда стала показывать более содержательный. В состав вернулся Ромелу Лукаку. Матч с «Ювентусом» должен показать, справился ли «Интер» со своими проблемами окончательно. Перед вами последние результаты команды.

Серия А. 29.10.2022, «Интер» — «Сампдория» — 3 : 0

— «Сампдория» — : 0 Лига Чемпионов. 26.10.2022, «Интер» — «Виктория» — 4 : 0

— «Виктория» — : 0 Серия А. 22.10.2022, «Фиорентина» — «Интер» — 3 : 4

— 3 : Серия А. 16.10.2022, «Интер» — «Салернитана» — 2 : 0

— «Салернитана» — : 0 Лига Чемпионов. 12.10.2022, «Барселона» — «Интер» — 3 : 3

Факты и цифры

«Интер» делит вторую строчку с «Миланом» по забитым мячам — по 25, при этом больше нерадзурри пропустили только шесть команд внизу турнирной таблицы

Лучший бомбардир Лаутаро Мартинес — 6 забитых мячей

Николо Барелла — лучший ассистент, на его счету 4 голевые передачи

Самый недисциплинированный Марцело Брозович — 5 предупреждений

Прогноз на матч «Ювентус» — «Интернационале»

Команды провели между собой в общей сложности 260 матчей и практически во всех турнирах преимущество у «Ювентуса». Лишь в Суперкубке Италии две победы из двух возможных у черно-синих.

Победы «Ювентуса» — 112

Победы «Интера» — 80

Ничьи — 68

Самая крупная победа «Ювентуса» — 9 : 1

Самая крупная победа «Интера» — 6 : 0

А вот в последних матчах преимущество удерживают уже миланцы. На протяжении четырех встреч «Старая синьора» не может взять верх над своими оппонентами в дерби Италии. Результаты этих матчей перед вами.

Кубок Италии. 11.05.2022, «Ювентус» — «Интер» — 2 : 4

— 2 : Серия А. 03.04.2022, «Ювентус» — «Интер» — 0 : 1

— 0 : Суперкубок Италии. 12.01.2022, «Интер» — «Ювентус» — 2 : 1

— «Ювентус» — : 1 Серия А. 24.10.2021, «Интер» — «Ювентус» — 1 : 1

Серия А. 15.05.2021, «Ювентус» — «Интер» — 3 : 2

Наблюдая за проблемами туринцев, букмекеры считают, что у «Интера» больше шансов на победу в гостях. Но преимущество у миланского клуба небольшое, «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:

Победа «Ювентуса» — 3,00

Победа «Интера» — 2,47

Ничья — 3,35

Как принято говорить, игра на три результата. Учитывая огромный лазарет «Ювентуса», стоит поставить на победу «Интера». Кажется, команда поймала кураж и забьет на один мяч больше хозяев.

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Где смотреть матч Ювентус – Интер