Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 ноября

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В воскресенье, 6 ноября, сыграют Ювентус и Интер в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Ювентус: все новости

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Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Ювентус – Интер

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