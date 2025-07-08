В «Марселе» опровергли давление на Унаи: «Предложение «Спартака» было единственным, несмотря на интерес из Европы. Перевод в дубль – решение тренера по спортивным причинам»

В «Марселе» опровергли давление на Аззедина Унаи для его перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось , что «Марсель » согласовал трансфер полузащитника в «Спартак » за 11 миллионов евро, но Унаи отказывается переходить в российский клуб, в связи с чем был переведен в дубль.

«Ходит множество слухов, и они не соответствуют действительности. Мы не можем реагировать на все слухи, это ежедневная работа больших клубов.

Утверждения о том, что Бенатия (спортивный директор «Марселя» – Спортс’‘) подталкивает Унаи к переезду в РПЛ , а не в Ла Лигу по финансовым соображениям, абсолютно неверны. В структуре «Марселя» есть президент, тренер и спортивный директор. Ни одно решение не принимается в одностороннем порядке. Отношения между Бенатией и Унаи строго профессиональные.

Вопреки тому, что было сказано, мы получили только одно официальное предложение – от московского «Спартака». Хотя есть интерес со стороны нескольких европейских клубов, никто из них пока не сделал конкретного предложения. Например, «Брайтон » ничего не предлагал.

Хотя Бенатия играет важную роль в клубе, он не единственный, кто принимает решения. Более того, из-за возникшего недопонимания он решил отказаться от участия в этой ситуации и предоставить руководству разобраться с ситуацией. Эта ситуация вызывает беспокойство, потому что мы все еще ищем решение, которое удовлетворит как игрока, так и клуб.

[Перевод в дубль] – это решение тренера по сугубо спортивным причинам, который касается и других игроков. Это никоим образом не ставит под сомнение ценность Унаи», – рассказал представитель «Марселя».