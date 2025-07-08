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«Спартаку» интересен защитник «Алавеса» Моуриньо. Между клубами состоялись официальные контакты (Metaratings)

«Спартак» может подписать защитника «Алавеса» Сантьяго Моуриньо.

По информации Metaratings, спортивное руководство красно-белых установило официальные контакты с испанским клубом. Отмечается, что Моуриньо может играть как в центре, так и на правом фланге обороны.

Контракт Моуриньо с «Алавесом» действует до 2029 года. В минувшем сезоне 23-летний уругваец провел 27 матчей во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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