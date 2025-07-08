«Рома» показала домашнюю форму на сезон-2025/26. Она отсылает к комплектам прошлых лет

«Рома» показала домашнюю форму на сезон-2025/26.

«Новый домашний комплект выполнен в оттенках желтого и красного, характерных для начала 90-х, а его дизайн напоминает о самых культовых футболках Adidas.

Сочетание традиций и современности, созданное, чтобы разжечь страсть болельщиков «Ромы», отдать дань уважения прошлому клуба и по-новому представить самые популярные элементы формы, изготовленной брендом для «Ромы», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Фото: asroma.com