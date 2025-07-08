Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого». Контракт – до конца 2026-го

Сын Карло Анчелотти возглавил «Ботафого».

Сегодня бразильский клуб официально объявил о назначении Давиде Анчелотти на пост главного тренера. Соглашение с 35-летним специалистом рассчитано до конца 2026 года.

Сообщалось , что Давиде покинет должность помощника в сборной Бразилии , которую возглавляет Карло Анчелотти .