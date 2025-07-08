Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого». Контракт – до конца 2026-го
Сын Карло Анчелотти возглавил «Ботафого».
Сегодня бразильский клуб официально объявил о назначении Давиде Анчелотти на пост главного тренера. Соглашение с 35-летним специалистом рассчитано до конца 2026 года.
Сообщалось, что Давиде покинет должность помощника в сборной Бразилии, которую возглавляет Карло Анчелотти.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ботафого»
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