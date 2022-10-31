Каррагер о «Ливерпуле»: «Поражение от «Лидса» – не просто осечка, у Клоппа серьезные проблемы»

прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» от (1:2).

«Для болельщиков «Лидса» это очень важная победа, и не только с точки зрения турнирной таблицы – «Ливерпуль» на «Энфилде» долгое время был непобедим.

Это правда, что в последние 10-15 минут «Лидс» продержался благодаря вратарю, но нельзя сказать, что они не заслужили победу по игре

Для «Ливерпуля» же это не просто осечка – у них серьезные проблемы, и Клоппу нужно думать, как их решить», – сказал Каррагер в эфире Saturday Night Football.

«Ливерпуль» после поражения от «Лидса» опустился на 9-ю строчку турнирной таблицы с отставанием от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

Ранее главный тренер назвал одной из главных проблем команды большое количество травм.