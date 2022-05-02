Бышовец о «Зените»: «Это не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде»

Теги Зенит Сергей Семак Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Футбол

Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец оценил 4-й подряд титул клуба в РПЛ.

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили.

Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств.

Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде», – сказал Бышовец.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула

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