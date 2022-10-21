Быстров о новом формате Кубка России: «Фигня полная, продуманности никакой. Плюс в том, что больше матчей»

Бывший игрок «Зенита» недоволен форматом Фонбет Кубка России.

«Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой», – сказал Быстров.

Напомним, в текущем сезоне Фонбет Кубка России все 16 клубов поделены на четыре группы.

Из каждой группы в плей-офф выйдут три команды, по две в верхнюю сетку, и по одной в нижнюю. В нижней сетке плей-офф к тому моменту останутся четыре представителя низших дивизионов.

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