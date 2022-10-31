Гари Невилл: «У «МЮ» прекрасные шансы на топ-4, при тен Хаге он силен духом. Не мог такого представить 4-5 недель назад»

Экс-защитник Гари Невилл предрекает команде попадание в топ-4 .

«Я думаю, что сейчас у «МЮ» прекрасные шансы на первую четверку. Прекрасные.

Думаю, у «Челси», и достаточно проблем для того, чтобы «МЮ» почувствовал, что их можно обойти. И еще 4-5 недель назад я такого и представить не мог.

Если посмотреть на атаку «МЮ» и на атаку «Ливерпуля», «Манчестер Сити», , то у «Юнайтед» она самая слабая. Но у команды при тен Хаге появилось то, что дает ей возможность бороться, – сильный командный дух», – сказал Невилл.