Гари Невилл: «У «МЮ» прекрасные шансы на топ-4, при тен Хаге он силен духом. Не мог такого представить 4-5 недель назад»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предрекает команде попадание в топ-4 АПЛ.
«Я думаю, что сейчас у «МЮ» прекрасные шансы на первую четверку. Прекрасные.
Думаю, у «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» достаточно проблем для того, чтобы «МЮ» почувствовал, что их можно обойти. И еще 4-5 недель назад я такого и представить не мог.
Если посмотреть на атаку «МЮ» и на атаку «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Челси», то у «Юнайтед» она самая слабая. Но у команды при тен Хаге появилось то, что дает ей возможность бороться, – сильный командный дух», – сказал Невилл.
Комментарии