Иньеста пригласил бы на ужин Федерера, Джордана и Марадону: «Однажды Диего пришел на тренировку «Барсы». Это было что-то стратосферное»

Теги Майкл Джордан Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста Ла Лига Роджер Федерер Диего Марадона Футбол

Андрес Иньеста рассказал, кого он пригласил бы на ужин.

Также испанец вспомнил о своей встрече с Диего Марадоной.

«Я бы хотел пригласить Роджера Федерера, Майкла Джордана и Диего Марадону.

Я встречался с Марадоной, когда он пришел на тренировку «Барселоны». Встреча была не очень долгой, но это было что-то стратосферное», – сказал Иньеста в интервью TyC Sports.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные