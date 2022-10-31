Иньеста пригласил бы на ужин Федерера, Джордана и Марадону: «Однажды Диего пришел на тренировку «Барсы». Это было что-то стратосферное»

рассказал, кого он пригласил бы на ужин.

Также испанец вспомнил о своей встрече с .

«Я бы хотел пригласить Роджера Федерера, Майкла Джордана и Диего Марадону.

Я встречался с Марадоной, когда он пришел на тренировку «Барселоны». Встреча была не очень долгой, но это было что-то стратосферное», – сказал Иньеста в интервью TyC Sports.