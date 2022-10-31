Иньеста пригласил бы на ужин Федерера, Джордана и Марадону: «Однажды Диего пришел на тренировку «Барсы». Это было что-то стратосферное»
Андрес Иньеста рассказал, кого он пригласил бы на ужин.
Также испанец вспомнил о своей встрече с Диего Марадоной.
«Я бы хотел пригласить Роджера Федерера, Майкла Джордана и Диего Марадону.
Я встречался с Марадоной, когда он пришел на тренировку «Барселоны». Встреча была не очень долгой, но это было что-то стратосферное», – сказал Иньеста в интервью TyC Sports.
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