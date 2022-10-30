Иан Райт: «У Лисандро есть навыки, которых я давно не видел у защитников «МЮ». Не думал, что он настолько хорош»
Иан Райт отметил игру защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса против «Вест Хэма».
«У него есть оборонительные навыки, которых я давно не видел у футболистов «МЮ». Он не только хорошо выбирает позицию, но и отдает передачи между линий. Именно в таком игроке команда и нуждалась. В ком-то, кто ничего не выдумывает, кто не делает сюрпризов, а просто выигрывает единоборства.
Его уже можно считать очень, очень хорошим приобретением. Я не думал, что он будет настолько хорош», – сказал экс-форвард «Арсенала».
24-летний аргентинец перешел в «МЮ» из «Аякса» минувшим летом. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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