«Торпедо» проиграло 3 матча подряд в РПЛ. У команды 1 победа в 15 турах и 16-е место в таблице

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Футбол

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в Мир РПЛ.

Команда тренера Андрея Талалаева уступила «Спартаку» (0:1) в игре 15-го тура.

Ранее московский клуб в чемпионате проиграл «Ахмату» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

В 15 матчах текущего сезона «Торпедо» одержало всего одну победу – над ЦСКА (1:0). На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков.

В следующем туре «Торпедо» встретится с «Крыльями Советов».

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