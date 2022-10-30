«Торпедо» проиграло 3 матча подряд в РПЛ. У команды 1 победа в 15 турах и 16-е место в таблице
«Торпедо» проиграло третий матч подряд в Мир РПЛ.
Команда тренера Андрея Талалаева уступила «Спартаку» (0:1) в игре 15-го тура.
Ранее московский клуб в чемпионате проиграл «Ахмату» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).
В 15 матчах текущего сезона «Торпедо» одержало всего одну победу – над ЦСКА (1:0). На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков.
В следующем туре «Торпедо» встретится с «Крыльями Советов».
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