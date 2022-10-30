Хавбек «ПСЖ» Солер: «Играть с лучшими футболистами мира – наслаждение»

Теги ПСЖ Труа лига 1 Франция Карлос Солер Футбол

Карлос Солер, автор первого гола «ПСЖ» в субботнем матче с «Труа» (4:3), поделился впечатлениями от игры за парижский клуб.

«Играть с лучшими футболистами мира – наслаждение. Счастлив быть в этом клубе, с этими болельщиками. В «ПСЖ» я замечательно себя чувствую, все больше осваиваюсь в коллективе.

Я всегда усердно работаю на тренировках, делаю все, что в моих силах, и вы видите результат. Мы должны продолжать работать, от матча к матчу», – цитирует Солера L’Equipe.

Испанский полузащитник перешел в «ПСЖ» из «Валенсии» в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне на его счету 2 гола и голевая передача в 9 матчах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные