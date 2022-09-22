Карлос Солер: «Вижу, что все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»

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Карлос Солер рассказал о желании «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

– Одержимость победой в Лиге чемпионов, о которой говорят бывшие тренеры «ПСЖ», действительно существует в клубе?

– Я здесь человек новый и не знаю, одержимость это или нет, но, так или иначе, «ПСЖ» – это клуб, который еще не выигрывал Лигу чемпионов и в котором, безусловно, есть игроки, способные бороться за победу в этом турнире.

Проект очень хорош как в плане руководства и футболистов, так и тем, что окружает клуб. Все на очень высоком уровне, и это подстегивает нас играть как можно лучше. Я вижу, что все здесь приятно взволнованы и хотят, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов, – сказал хавбек «ПСЖ».

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