Кунде и Гарсия смогут сыграть с «Альмерией» в следующую субботу
Травмы Жюля Кунде и Эрика Гарсии оказались несерьезными.
По данным As, оба защитника «Барселоны» смогут сыграть с «Альмерией» в следующую субботу.
В игре с «Валенсией» Кунде и Гарсия были заменены: француза беспокоила задняя поверхность бедра, испанца – дискомфорт в паху.
Сегодня утром защитники прошли обследование, которое исключило серьезные травмы.
Они не поедут на матч Лиги чемпионов с «Викторией» в Прагу, но с «Альмерией» смогут сыграть.
Комментарии