Кунде и Гарсия смогут сыграть с «Альмерией» в следующую субботу

Травмы Жюля Кунде и оказались несерьезными.

По данным As, оба защитника «Барселоны» смогут сыграть с «Альмерией» в следующую субботу.

В игре с «Валенсией» Кунде и Гарсия были заменены: француза беспокоила задняя поверхность бедра, испанца – дискомфорт в паху.

Сегодня утром защитники прошли обследование, которое исключило серьезные травмы.

Они не поедут на матч Лиги чемпионов с «Викторией» в Прагу, но с «Альмерией» смогут сыграть.