Лангле не сыграет с Германией в матче за 3-е место в Лиге наций. У защитника Франции травма бедра
Клеман Лангле пропустит матч Франции и Германии из-за травмы.
Защитник «Барселоны», выступавший в этом сезоне за «Атлетико», не сыграет за сборную Франции из-за травмы бедра.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры за третье место в Лиге наций. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14621 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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