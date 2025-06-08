Лангле не сыграет с Германией в матче за 3-е место в Лиге наций. У защитника Франции травма бедра

Клеман Лангле пропустит матч Франции и Германии из-за травмы.

Защитник «Барселоны», выступавший в этом сезоне за «Атлетико», не сыграет за сборную Франции из-за травмы бедра.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры за третье место в Лиге наций. Начало – в 16:00 по московскому времени.