«Ливерпуль» и «Байер» могут договориться о трансфере Виртца за 140 млн евро с учетом бонусов. Финальное предложение ожидается в ближайшее время
«Байер» может получить до 140 млн евро за Флориана Виртца.
По данным журналиста Кристиана Фалька, леверкузенцы ожидают финального предложения от «Ливерпуля» в ближайшее время.
Предполагается, что клубы договорятся о трансфере 22-летнего полузащитника за 140 млн евро, включая бонусы. Ранее «Байер» не принял предложение на сумму 130 млн евро.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
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