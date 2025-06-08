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«Ливерпуль» и «Байер» могут договориться о трансфере Виртца за 140 млн евро с учетом бонусов. Финальное предложение ожидается в ближайшее время

«Байер» может получить до 140 млн евро за Флориана Виртца.

По данным журналиста Кристиана Фалька, леверкузенцы ожидают финального предложения от «Ливерпуля» в ближайшее время.

Предполагается, что клубы договорятся о трансфере 22-летнего полузащитника за 140 млн евро, включая бонусы. Ранее «Байер» не принял предложение на сумму 130 млн евро.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
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