«Ливерпуль» и «Байер» могут договориться о трансфере Виртца за 140 млн евро с учетом бонусов. Финальное предложение ожидается в ближайшее время

«Байер» может получить до 140 млн евро за Флориана Виртца.

По данным журналиста Кристиана Фалька, леверкузенцы ожидают финального предложения от «Ливерпуля » в ближайшее время.

Предполагается, что клубы договорятся о трансфере 22-летнего полузащитника за 140 млн евро, включая бонусы. Ранее «Байер » не принял предложение на сумму 130 млн евро.