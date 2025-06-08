«Реал» и Куртуа продлят контракт этим летом. Действующее соглашение истекает через год

«Реал» и Тибо Куртуа близки к продлению контракта.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мадридский клуб предложит вратарю новое соглашение после 1 июля – за год до истечения действующего контракта.

Ожидается, что контракт будет продлен этим летом, так как и «Реал», и Куртуа довольны сотрудничеством.

Куртуа выступает за «Реал » с 2018 года. В завершившемся сезоне Ла Лиги бельгиец провел 30 матчей, не пропустив в 11 из них. Его подробную статистику можно найти здесь .