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LEON Вторая лига А. «Ленинградец» уступил «Волге», «Кубань» обыграла «Родину-2»

Клубы LEON Второй лиги А провели матчи очередного тура.

LEON Вторая лига

Дивизион А

17-й тур

Группа «Золото»

8 июня

«Ленинградец» – «Волга» Ульяновск – 1:3 (0:2)

«Велес» – «Челябинск» – 2:1 (0:0)

«Машук-КМВ» – «Спартак» Кострома – 1:1 (0:0)

«Волгарь» – «Торпедо» Миасс – 2:0 (0:0)

«Кубань» – «Родина-2» – 3:2 (1:1)

Группа «Серебро»

7 июня

«Сибирь» – «Калуга» – 3:0 (2:0)

«Иртыш» Омск – «Муром» – 0:2 (0:0)

«Текстильщик» – «Динамо» Владивосток – 0:0 (0:0)

«Динамо-2» Москва – «Авангард» Курск – 1:0 (1:0)

«Форте» – «Динамо» Киров – 2:3 (2:1)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2239 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoФК Сибирь
logoФК Калуга
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logoИртыш Омск
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