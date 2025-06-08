LEON Вторая лига А. «Ленинградец» уступил «Волге», «Кубань» обыграла «Родину-2»
Клубы LEON Второй лиги А провели матчи очередного тура.
LEON Вторая лига
Дивизион А
17-й тур
Группа «Золото»
8 июня
«Ленинградец» – «Волга» Ульяновск – 1:3 (0:2)
«Велес» – «Челябинск» – 2:1 (0:0)
«Машук-КМВ» – «Спартак» Кострома – 1:1 (0:0)
«Волгарь» – «Торпедо» Миасс – 2:0 (0:0)
«Кубань» – «Родина-2» – 3:2 (1:1)
Группа «Серебро»
7 июня
«Сибирь» – «Калуга» – 3:0 (2:0)
«Иртыш» Омск – «Муром» – 0:2 (0:0)
«Текстильщик» – «Динамо» Владивосток – 0:0 (0:0)
«Динамо-2» Москва – «Авангард» Курск – 1:0 (1:0)
«Форте» – «Динамо» Киров – 2:3 (2:1)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2239 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости