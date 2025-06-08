СПАЛ не смог заявиться в Серию C из-за финансовых проблем. Пять лет назад клуб играл в Серии А

СПАЛ не сыграет в Серии C из-за финансовых проблем.

Клуб, выступавший в Серии А с 2017 по 2020 год, объявил, что не сможет заявиться в третий по силе дивизион Италии.

«С большим сожалением руководство СПАЛ официально объявляет, что клуб не будет играть в следующем чемпионате Серии C.

За последние четыре года руководство предприняло значительные экономические усилия, инвестировав 50 миллионов евро в попытке перезапустить СПАЛ с целью дать Ферраре команду, которая будет соответствовать истории и страсти города.

Однако спортивные результаты не оправдали ожиданий и не были пропорциональны уровню инвестиций. Становится все труднее привлекать капитал и партнеров.

Один из потенциальных партнеров изменил свое мнение после тревожного эпизода, когда несколько месяцев назад некоторые «фанаты» жестоко напали на игроков СПАЛ во время тренировки.

Несмотря на некоторые необоснованные заявления, мы не «банкроты», и клуб не подал заявление о банкротстве. В ближайшие дни мы оценим имеющиеся варианты, включая регистрацию клуба в лиге более низкого ранга», – говорится в заявлении клуба.

По данным Calcio e Finanza, для регистрации в Серии C СПАЛ нужно было предоставить документы о выплате трех миллионов евро, а также гарантии на сумму 700 тысяч евро. Клуб не сделал этого.

Вместо СПАЛ в следующем сезоне Серии C выступит вторая команда «Интера ».