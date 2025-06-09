Матч окончен
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи проиграл в гостях «Лос-Анджелесу» – 1:3
«Канзас-Сити» проиграл на выезде «Лос-Анджелесу» (1:3).
Вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 71-й минуте.
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
9 июня 01:00, BMO Stadium
Завершен
3 - 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2537 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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