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МЛС. «Канзас-Сити» Шапи проиграл в гостях «Лос-Анджелесу» – 1:3

«Канзас-Сити» проиграл на выезде «Лос-Анджелесу» (1:3).

Вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 71-й минуте.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
9 июня 01:00, BMO Stadium
Лос-Анджелес
Завершен
3 - 1
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
Холлингсхед   Смоляков
90’
+4’
  Жиру
90’
+3’
Амайя
88’
Тилльманн   Рэпозо
85’
82’
Шаллои   Африфа
81’
Нденбе   Ляйбольд
71’
Сулейманов   Муньос
68’
Davis
Эбобисс   Жиру
65’
Йебоа   Амайя
65’
60’
Родригес   Davis
  Буанга
59’
2тайм
Перерыв
  Сегура
45’
+1’
39’
  Йовелич
Холлингсхед
27’
Лос-Анджелес
Льорис, Холлингсхед, Сегура, Марлон, Паленсия, Жезус, Буанга, Дельгадо, Тилльманн, Йебоа, Эбобисс, Очоа, Берджесс, Шано, Лонг, Смоляков, Амайя, Рэпозо, Жиру, Вибово
Запасные: Йебоа, Лонг, Очоа, Холлингсхед, Берджесс, Тилльманн, Эбобисс, Вибово, Шано
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Нденбе, Хоакин Фернандес, Miller, Шелтон, Jacob Bartlett, Родригес, Шаллои, Ману Гарсия, Сулейманов, Йовелич, Schewe, Броди, Ian Alexander James, Ляйбольд, Davis, Африфа, Муньос, Тойе
Запасные: Йебоа, Лонг, Очоа, Холлингсхед, Берджесс, Тилльманн, Эбобисс, Вибово, Шано
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2537 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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logoЛос-Анджелес
logoМагомед-Шапи Сулейманов
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