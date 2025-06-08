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  • Ван Гал об «МЮ»: «Коммерческий клуб, а не футбольный. Тяжело, когда не тренер решает, каких игроков подписывать. Слот говорит «Ливерпулю», кого купить»
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Ван Гал об «МЮ»: «Коммерческий клуб, а не футбольный. Тяжело, когда не тренер решает, каких игроков подписывать. Слот говорит «Ливерпулю», кого купить»

Луи ван Гал раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед».

«Это коммерческий клуб, а не футбольный. Я уже говорил это раньше, и это всегда сложно. Тяжело, когда не тренер решает, каких игроков нужно подписать.

Думаю, должно быть именно так, потому что тогда вы можете уволить тренера, если он не дает никаких результатов. Но когда игроков подписывают другие люди, возникает проблема. Вы должны обладать знаниями тренера, его видением, потому что он должен тренировать [футболистов].

Арне Слот говорит руководству своего клуба, какого игрока необходимо купить, обратите на это внимание», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoЛуи ван Гал
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
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