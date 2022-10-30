Гончаренко про 2:2 с «Сочи»: «Урал» был ближе к победе. Надо отметить характер команды»

считает, что «Урал» проявил характер в матче Мир с .

Встреча 15‑го тура в Сочи завершилась со счетом 2:2.

– В первом тайме, может быть, немногое получалось, потому что не хватало скорости в атаке. С начала второго тайма была неплохая скорость, оказывали давление и были ближе к тому, чтобы победить.

Но надо отметить характер команды. Если соперник оказывает давление, мы держимся в игре. Работаем на максимум, должны это продолжать.

– За счет чего не удается держать темп, как в последние пять минут?

– Игра диктовала чуть пораньше сделать замены, но мы держали в голове то, что в предыдущих матчах, сделав замены, уровень игры где‑то падал. По максимуму держали основной состав, чтобы этой ситуации избежать, но все три замены пошли в плюс, – сказал тренер .