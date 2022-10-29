Гальтье о 4:3 с «Труа»: «ПСЖ» оставлял целые бульвары до ворот. У нас будут проблемы, если придется забивать по 4 гола ради победы»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3) в Лиге 1.

«Команде не хватало сбалансированности с самого начала, не все понимали, где играть, мы почти не отбирали мячи при высоком прессинге, проигрывали все единоборства. В результате мы оставляли для «Труа» целые бульвары до наших ворот.

В защите у нас было слишком много ошибок, и мы вновь плохо располагались при стандартных положениях. Над этим необходимо работать, и мы уделим этому гораздо больше времени. У нас будут проблемы, если каждый раз для победы придется забивать по четыре гола. Мы сегодня слишком расслабились из-за хорошей игры в атаке.

Месси, Мбаппе и пришлось оставаться на поле до конца, чтобы обеспечить нам победу. Конечно, если бы счет был другим, если бы мы вели в несколько мячей, я бы поступил иначе. Но я чувствовал, что у команды есть сложности, поэтому надо было оставить на поле основные атакующие силы», – заявил Гальтье.