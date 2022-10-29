У «Челси» впервые 2 автогола в матче АПЛ. Антирекорд лиги – 3
«Челси» дважды забил в свои ворота в матче 14-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3, второй тайм).
На 14-й минуте мяч оказался в сетке после контакта с хавбеком Рубеном Лофтус-Чиком, на 42-й – с защитником Трево Чалобой.
У «Челси» впервые в истории АПЛ два автогола в одной игре. Антирекорд лиги – три гола в свои ворота. Он был установлен и повторен «Сандерлендом».
«Брайтон» – «Челси». 3:1 – Хавертц отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
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