Андрес Иньеста: «Был бы рад «Золотому мячу», но это не то, без чего я не могу жить. Я не очень верю в индивидуальные награды»
Андрес Иньеста высказался об отсутствии у него «Золотого мяча».
– У тебя нет ощущения, что мир задолжал тебе «Золотой мяч»?
– Нет, не чувствую такого. Если кто-то говорит, что играет ради него – очень хорошо.
Конечно, я был бы рад выиграть «Золотой мяч», но это не то, без чего я не могу жить.
Я не очень-то верю в индивидуальные награды, хоть и выигрывал их. Меня это не сильно заботило, – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Виссел Кобе», в подкасте The Wild Project.
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