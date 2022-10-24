Андрес Иньеста: «Был бы рад «Золотому мячу», но это не то, без чего я не могу жить. Я не очень верю в индивидуальные награды»

высказался об отсутствии у него «Золотого мяча».

– У тебя нет ощущения, что мир задолжал тебе ?

– Нет, не чувствую такого. Если кто-то говорит, что играет ради него – очень хорошо.

Конечно, я был бы рад выиграть «Золотой мяч», но это не то, без чего я не могу жить.

Я не очень-то верю в индивидуальные награды, хоть и выигрывал их. Меня это не сильно заботило, – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за , в подкасте The Wild Project.