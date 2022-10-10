Иньеста хочет вернуться в «Барсу»: «Это мой дом. Но я еще не знаю, буду ли тренером или спортивным директором»

выразил желание вернуться в «Барселону».

«Я пробуду в Японии год, и мы посмотрим. Я бы с удовольствием вернулся в «Барсу», это мой дом, но я все еще не знаю, буду ли я тренером, спортивным директором... кем-то в этом роде.

В любом случае, первое, что я должен делать, – это тренироваться, и в данный момент я все еще вижу себя игроком», – сказал полузащитник «Виссел Кобе» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 года. В 2018-м он перешел в .