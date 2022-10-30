Анчелотти о Вальверде: «Один из лучших полузащитников мира сейчас, это точно. Он может практически все»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о прогрессе Федерико Вальверде в текущем сезоне.

«Думаю, он один из лучших полузащитников в мире прямо сейчас, это точно.

Его прогресс стал для всех сюрпризом. Он может практически все», – сказал Анчелотти.

На данный момент Вальверде является лучшим бомбардиром «Реала» в текущем сезоне Ла Лиги – на счету уругвайца 6 забитых мячей.

Мадридское дерби подсветило универсальность и полезность Вальверде. Уругваец стал ключевым игроком «Реала»

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