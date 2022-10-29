Анчелотти заявил, что «Реал» никого не подпишет зимой: «Состав не изменится до конца сезона»

заявил, что никого не подпишет зимой.

«Мы не думаем о зимнем трансферном окне, мы не заинтересованы в нем. У нас есть состав, который не изменится до конца сезона», – сказал тренер «Реала».

Прошлым летом состав мадридского клуба пополнили полузащитник Орельен Тчуамени (его купили у «Монако» за 80 млн евро) и защитник Антонио Рюдигер, перешедший из «Челси» на правах свободного агента.