Анчелотти заявил, что «Реал» никого не подпишет зимой: «Состав не изменится до конца сезона»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» никого не подпишет зимой.
«Мы не думаем о зимнем трансферном окне, мы не заинтересованы в нем. У нас есть состав, который не изменится до конца сезона», – сказал тренер «Реала».
Прошлым летом состав мадридского клуба пополнили полузащитник Орельен Тчуамени (его купили у «Монако» за 80 млн евро) и защитник Антонио Рюдигер, перешедший из «Челси» на правах свободного агента.
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