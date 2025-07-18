«Динамо» и «Фламенго» согласовывают последние детали трансфера Карраскаля за 12 млн евро

Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго».

«Динамо » и «Фламенго » согласовывают последние детали трансфера полузащитника, сообщает «Чемпионат».

Сумма трансфера должна составить 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хорхе Карраскаль забил 8 голов и сделал 5 передач в 35 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.