«Динамо» и «Фламенго» согласовывают последние детали трансфера Карраскаля за 12 млн евро
Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго».
«Динамо» и «Фламенго» согласовывают последние детали трансфера полузащитника, сообщает «Чемпионат».
Сумма трансфера должна составить 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Хорхе Карраскаль забил 8 голов и сделал 5 передач в 35 матчах в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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