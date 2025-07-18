Данил Пруцев: «Коллекционирую игрушки – медведей Bearbrick. Увидел их у Тимати. Цена зависит от редкости и материала. Недавно подарил такого другу – около 100 тысяч»
Данил Пруцев рассказал о коллекционировании игрушечных медведей.
– Расскажи еще что-то о себе, что никто не знает?
– Коллекционирую игрушки – медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь.
– Необычно.
– Увидел их в аккаунте у Тимати. Сначала сам купил, потом жена подарила. Так и пошло.
– Они недешевые. Видел такого медведя за 290 тысяч рублей.
– Цена зависит от редкости и материала. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Ну, около 100 тысяч. Мои – чуть дешевле. Одного мне подарили на свадьбу. Тоже футболист, Дима Цыпченко – мы знакомы с «Чертаново», – сказал полузащитник «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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