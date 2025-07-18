«Аль-Наср» Роналду за 33 млн евро и бонусы покупает защитника «Фейеноорда» Ганцко

Давид Ганцко переходит в «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии договорился с «Фейеноордом » о трансфере 27-летнего центрального защитника.

За переход словацкого футболиста выплатят 33 миллиона евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Давид Ганцко провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 3 гола и сделал 1 передачу.