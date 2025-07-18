«Аль-Наср» Роналду за 33 млн евро и бонусы покупает защитника «Фейеноорда» Ганцко
Давид Ганцко переходит в «Аль-Наср».
Клуб из Саудовской Аравии договорился с «Фейеноордом» о трансфере 27-летнего центрального защитника.
За переход словацкого футболиста выплатят 33 миллиона евро плюс бонусы.
В прошлом сезоне Давид Ганцко провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 3 гола и сделал 1 передачу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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