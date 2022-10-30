Хохлов о выигранном у Facebook* суде: «Когда стирают твою фамилию, за нее нужно бороться. Здравый смысл победил»
Дмитрий Хохлов прокомментировал суд, выигранный у Facebook.
Ранее бывший тренер «Динамо» сообщил, что Facebook блокирует упоминания его фамилии, расценивая их как оскорбление. 18 октября стало известно, что Солнцевский районный суд Москвы обязал компанию разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в принадлежащих компании социальных сетях, а также выплатить компенсацию в размере 65 миллионов рублей.
– Очень доволен тем, что прошел этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя понятно, что до окончания эпопеи еще далеко.
– Ответчик подал апелляцию?
– Нет, но может просто не исполнить решение суда. Будем дополнительно уведомлять уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.
– Присутствовали на суде?
– Нет.
– Много было хлопот с подачей иска?
– Не очень. Рутину полностью взяла на себя адвокат, четко выполнила все сроки и процедуры. Мне выпали какие‑то мелочи.
– Не смущало, что у иска был немного комический подтекст?
– Нет, потому что я так не считаю. Когда стирают твою фамилию, за нее нужно бороться, – сказал Хохлов.
* – Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
Суд решил, что Facebook* должен Хохлову 65 млн рублей. Вам не показалось: 65 млн рублей
Комментарии