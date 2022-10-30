Хохлов о выигранном у Facebook* суде: «Когда стирают твою фамилию, за нее нужно бороться. Здравый смысл победил»

прокомментировал суд, выигранный у Facebook.

Ранее бывший тренер сообщил, что Facebook блокирует упоминания его фамилии, расценивая их как оскорбление. 18 октября стало известно, что Солнцевский районный суд Москвы обязал компанию разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в принадлежащих компании социальных сетях, а также выплатить компенсацию в размере 65 миллионов рублей.

– Очень доволен тем, что прошел этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя понятно, что до окончания эпопеи еще далеко.

– Ответчик подал апелляцию?

– Нет, но может просто не исполнить решение суда. Будем дополнительно уведомлять уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.

– Присутствовали на суде?

– Нет.

– Много было хлопот с подачей иска?

– Не очень. Рутину полностью взяла на себя адвокат, четко выполнила все сроки и процедуры. Мне выпали какие‑то мелочи.

– Не смущало, что у иска был немного комический подтекст?

– Нет, потому что я так не считаю. Когда стирают твою фамилию, за нее нужно бороться, – сказал Хохлов.

* – Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Суд решил, что Facebook* должен Хохлову 65 млн рублей. Вам не показалось: 65 млн рублей