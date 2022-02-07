Хохлов о суде с Facebook: «Модераторы сидят на Украине и считают, что моя фамилия – враждебное высказывание. Буду бороться за свое имя»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов продолжает судиться с социальной сетью Facebook.

Ранее Хохлов подал в суд на компанию, так как пользователей блокируют за упоминание его фамилии. Ее трактуют как пренебрежение к украинцам.

Сегодня состоялось второе заседание по иску Хохлова к соцсети. Юридический представитель Facebook попросил Солнцевский суд Москвы не рассматривать иск из-за неправильной подсудности. По мнению делегата Facebook, это дело неподсудно Солнцевскому суду.

По просьбе представителя истца заседание было отложено на 21 февраля, чтобы иметь возможность ознакомиться с позицией Facebook.

Хохлов после заседания заявил, что упоминание его имени расценивается соцсетью как «враждебное высказывание».

«Вся ситуация неприятная, за свое имя я буду бороться.

Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов – это враждебное высказывание против их народа», – заявил Хохлов.

Хохлов просит суд обязать Facebook разблокировать все упоминания его фамилии в постах и комментариях и требует выплатить ему 150 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Хохлов требует 150 млн с фэйсбука. Надоело, что соцсеть банит его друзей за упоминание фамилии