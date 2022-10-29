Радимов о «Химках»: «Уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать. Происходящее не может укладываться в голове у здравомыслящего человека»

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Владислав Радимов высказался о ситуации в «Химках».

В 15-м туре Мир РПЛ подмосковная команда потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:6. Красно-черные с 9 баллами занимают 15-е место в турнирной таблице.

«То, что происходит в «Химках», укладываться в голове не может у здравомыслящего человека. Начиная от депутата, который приходит на «Матч ТВ», и в прессе критикует руководство и тренера. Заканчивая батюшкой, который приезжал на стадион.

Наверное, уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать по «Химкам» в данной ситуации», – сказал бывший главный тренер «Зенита-2» в эфире «Матч ТВ».

 

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