Радимов о «Химках»: «Уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать. Происходящее не может укладываться в голове у здравомыслящего человека»

высказался о ситуации в «Химках».

В 15-м туре Мир подмосковная команда потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:6. Красно-черные с 9 баллами занимают 15-е место в турнирной таблице.

«То, что происходит в «Химках», укладываться в голове не может у здравомыслящего человека. Начиная от депутата, который приходит на , и в прессе критикует руководство и тренера. Заканчивая батюшкой, который приезжал на стадион.

Наверное, уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать по «Химкам» в данной ситуации», – сказал бывший главный тренер «Зенита-2» в эфире «Матч ТВ».