Радимов о «Химках»: «Уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать. Происходящее не может укладываться в голове у здравомыслящего человека»
Владислав Радимов высказался о ситуации в «Химках».
В 15-м туре Мир РПЛ подмосковная команда потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:6. Красно-черные с 9 баллами занимают 15-е место в турнирной таблице.
«То, что происходит в «Химках», укладываться в голове не может у здравомыслящего человека. Начиная от депутата, который приходит на «Матч ТВ», и в прессе критикует руководство и тренера. Заканчивая батюшкой, который приезжал на стадион.
Наверное, уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать по «Химкам» в данной ситуации», – сказал бывший главный тренер «Зенита-2» в эфире «Матч ТВ».
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