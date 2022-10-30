«Зениту» никто не составит конкуренцию на дистанции. В отдельном матче — возможно». Игонин об РПЛ
Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«На дистанции ни одна команда не готова составить конкуренцию «Зениту». В отдельно взятом матче — возможно, но на протяжении сезона ни у кого нет такого запаса прочности.
Тем более сейчас такое время, когда глобальные приобретения делать тяжело, поэтому я сомневаюсь, что кто‑то может побороться с «Зенитом» за чемпионство», — сказал экс-игрок «Зенита».
Сегодня в 15-м туре «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром».
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