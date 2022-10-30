Индзаги после 3:0 с «Сампдорией»: «У «Интера» почти идеальный октябрь. Наслаждаюсь нашей игрой»

Главный тренер «Интера» подвел итоги матча с «Сампдорией» (3:0) в Серии А.

«Команда в хорошей форме, чувствует уверенность в своих силах, побеждает убедительно. Нужно продолжать в том же духе. Мы видели, что в Серии А никто притормаживать не собирается. Однако мы провели почти идеальный октябрь.

Я наслаждаюсь игрой этой команды. Мы поддерживаем структуру, знаем, что надо делать на поле, при этом возвращаются травмированные игроки. Когда у тренера есть выбор, это всегда плюс.

Впереди нас ждут непростые матчи, но еще только начало сезона. Мы допускали ошибки, а другие команды набрали отличный ход. Впереди у нас «Бавария» – нужно будет сыграть сильно», – сказал Индзаги Sky Sport Italia.

«Интер» победил в 6 из 7 последних матчей и сыграл вничью с «Барселоной». Дальше – «Бавария»