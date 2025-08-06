Гол Енина из «Спартака» Кострома признан лучшим в 3-м туре Лиги Pari. Он принес ничью с «Нефтехимиком»
Гол Ивана Енина признали лучшим в 3-м туре Лиги Pari.
31-летний полузащитник отличился в матче с «Нефтехимиком» (1:1), это его первый мяч в сезоне-2025/26.
После трех туров Лиги Pari «Спартак» идет 8-м в таблице, «Нефтехимик» находится на 11-й строчке. В следующем матче костромичи 11 августа сыграют в гостях с «Торпедо», клуб из Нижнекамска за день до этого встретится на выезде с «Шинником».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Лиги Pari»
